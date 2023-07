Sellest, et Berliini lõunaserval liigub tõesti ringi lõvi, annavad tunnistust nii looma märganud inimesed kui ka jäljed. «Me oletame, et lõvi on metsaalal ilma loata. Ilma loata vähemalt meie laiuskraadidel,» lausus ajalehele Süddeutsche Zeitung Brandenburgi liidumaa politsei pressiesindaja.