Roald Dahli muuseum tunnistab kirjaniku rassismi

«Roald Dahl rassism on vaieldamatu ja kustutamatu,» öeldakse muuseumi kodulehel, kuid avaldatakse lootust, et Dahli loomingupärandis on ka head.

Oma töötajaid õpetatakse paremini välja ja tehakse koostööd mitme juudi kogukonna organisatsiooniga, lubas muuseum, lisades, et on otsustanud Dahli antisemiilikke avaldusi avalikult mitte korrata, kuid peab arvet tema kirjutatu üle, et see ei ununeks.