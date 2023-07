Vene võimud tahavad Navalnõile veel 20-aastast vanglakaristust

Navalnõi ise kritiseeris täna kohtus Venemaa invasiooni Ukrainasse, öeldes, et tegu on arutu sõjaga.

Opositsionäär on kõik tema vastu esitatud süüdistused tagasi lükanud, öeldes, et need on poliitiliselt motiveeritud. Navalnõi sõnul on Kremli eesmärk ta eluks ajaks trellide taha panna.