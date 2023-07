INTERVJUU ⟩ Duneton: Nursipalu laiendus on määrava tähtsusega

Sellel väeloome konverentsil said mitmed asjad selgeks. Üks on see, mida Eesti ise välja pakkus, ehk kogu sõjaaja ja diviisi struktuur ning sinna alla kuuluvad üksused. Me deklareerisime ka juhtimisstruktuuri ehk staabi, mis on täiesti uus areng.

Vilniuses toimus ka kaitseministrite kohtumine ja seal andis ​SACEUR põgusa ülevaate, kui palju sinna vägesid deklareeriti. Tema hinnang oli, et üldpilt on hea, aga mingites valdkondades me peame võimeid juurde looma seetõttu, et osad Euroopa riigid on andnud neid Ukrainale. Sealt tulevad välja puudujäägid, mis meil on olnud viimastel aastatel ja Ukraina sõjaga süvenenud. Usun, et fookus hakkab järgmistel aastatel minema sellele.