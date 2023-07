Ukraina luure: Venemaal valmistatakse ette uut mässu

Ajakirjaniku küsimusele, kas Ukraina luurel on andmeid, et Venemaal valmistatakse ette wagnerlaste juunimässuga sarnanevat uut vastuhakku, kostis Jussov: «Jah. Andmed on olemas.»

Samal ajal märkis luure, et nad ei jaga neid andmeid, et mitte hõlbustada Vene julgeolekuteenistuse tööd.

Tema sõnul tähendab see, et need mured jäävad püsima ning üha rohkem Vene sõjaväelasi räägib sarnaseid asju. «Mõni neist on maksnud juba ametist kõrvaldamisega,» lisas luureteenistus.