Küprosel möllab surmav kasside koroonaviirus

Koroonaviiruse tüvi FCoV, mis põhjustab kasside nakkusliku kõhukelmepõletikku ja on tuntud ka lühendiga FIP, ei ole inimestele ohtlik, aga loomad viib sageli hauda. Haiguse levik on Küprosel plahvatuslikult kasvanud: aastal 2021 leidis laboris kinnitust vaid üks, aastal 2022 aga 98 juhtumit, tänavu on poole aastaga tollesse tõppe surnud tuhandeid kasse.