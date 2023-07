Vilnius: Putini väide Poola ja Leedu võimalikust okupatsioonist Ukrainas on absurdne

«Täielik absurd – see on kõik, mida võib süvaanalüüsi laskumata öelda. Putin üritab täielikus meeleheites luua järjekordset välisvaenlast, narratiivi välisvaenlasest. Võib-olla üritab ta mängida mingitele Poola-vastastele tunnetele, äratada kelleski seda nooti, ​​aga see ei ole üldse tõhus ega toimiv,» ütles Kasčiūnas täna BNS-ile.