Zelenskõi: läheneme hetkele, mil vastupealetung võib hoogustuda

Zelenskõi märkis, et Ukraina alustas eelmise aasta sügisel pärast Harkivi oblasti vabastamist sõjaväebrigaadide moodustamist ning plaanis need välja õpetada ja alustada vastupealetungi juba 2023. aasta kevadel.

«See on üldtunnustatud tõde, kõigile asjatundjatele mõistetav, et see andis Venemaale aega mineerida meie maid ja ehitada mõned kaitseliinid.»

«Sellegipoolest ma ütleksin, et me oleme lähenemas hetkele, kui asjakohased tegevused võivad koguda hoogu, kuna me juba läbime mitmeid mineeritud kohti ja demineerime need alad,» lausus ta.