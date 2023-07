Zelenskõi: Krimmi sild jääb sihtmärgiks

«Ülesanne seisneb selles, et võtta tagasi kogu Krimm, sest see on meie suveräänne territoorium. Krimmi sild - see on mitte ainult logistiline marsruut. See on marsruut, mida kasutatakse sõja kiirendamiseks laskemoonaga, ja seda tehakse iga päev, ja see militariseerib Krimmi poolsaart,» ütles Zelenskõi.