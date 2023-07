Läti plaanib kaitseväelaste arvu suurendamist

2022. aasta alguses teatas kaitseministeerium, et NBSis on 6600 sõjaväelast ja riigikaitsekontseptsiooni kohaselt peaks see arv suurenema vähemalt 8000-ni. Tollal oli riigikaitses üle 8000 riigikaitsja ning 2024. aastaks oli eesmärgiks 10 000 ja 2027. aastaks 12 000 riigikaitsjat. Koolitatud reservväelaste arv pidi kontseptsiooni kehtivuse ajal jõudma 6000-ni.