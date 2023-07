Kohus karistas Thunbergi politsei korralduste eiramise eest trahviga

Thunberg tunnistas kohtus, et ei allunud politsei korraldusele, kuid eitas kuritegu, öeldes, et tema tegevus tulenes vajadusest, mille põhjustas kliimakriis.

«See on õige, et ma olin sel päeval selles kohas, ja on õige, et sain korralduse, mida ma ei kuulanud, kuid ma tahan eitada kuritegu,» ütles Thunberg Malmö ringkonnakohtus, kui temalt küsiti selgitust talle esitatud süüdistuse kohta.