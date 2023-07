ÜRO alustas Jeemeni rannikul ohtlikuks muutunud supertankeri tühjendamist

«Punasel merel, sõjast räsitud Jeemeni ranniku lähedal on nüüd käimas keeruline merepäästejõupingutus, et pumbata miljon barrelit naftat lagunevast FSO Saferist asenduslaeva,» ütles ÜRO peasekretär António Guterres avalduses.

Enneolematu päästeplaani raames ostis ÜRO supertankeri Nautica, et pumbata nafta ümber ühelt aluselt teise.

47-aastane tanker FSO Safer on seisnud hooldamata alates Jeemeni kodusõja puhkemisest 2015. aastal ning see jäeti mässuliste kontrolli all olevasse Hodeida sadamasse.