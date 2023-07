Vangistatud Igor Girkin - propagandist või sõjakurjategija?

Tegu on luureteenistuse FSB endise ohvitseri ning kunagise isehakanud Donetski Rahvavabariigi juhtfiguuriga. Mullu mõistis Hollandi kohus Girkini tagaselja eluks ajaks vangi seoses MH17 reisilennuki allatulistamisega Ida-Ukraina kohal 2014. aasta suvel, mis nõudis kokku 298 inimese elu.

Kohus mõistis ta süüdi Buk-raketisüsteemi Ida-Ukrainasse toomise ja Venemaa toetuse otsimise tõttu. Girkin ise ütles paar aastat tagasi ajalehele The Times, et tunneb katastroofis hukkunute pärast moraalset vastutust, kuna oli konflikti osaline, kuid väitis, et tema juhitud üksused lennukit ei tulistanud.