Riigimeedia: kuu aega kadunud olnud Hiina välisminister vahetati välja

«Hiina kõrgeim seadusandlik kogu korraldas teisipäeval istungile kogunedes hääletuse, et kinnitada Wang Yi välisministriks,» teatas uudisteagentuur Xinhua «Qin Gang vabastati välisministri ametist.»

Hiina välisministeerium teatas, et Qini puudumine ASEANi kohtumiselt oli seotud «tervislike põhjustega».

Euroopa Liidu välispoliitikajuhi Josep Borrelli visiit Pekingisse tühistati ootamatult sel kuul. Agentuur Bloomberg teatas reedel, et ka Briti välisministri James Cleverly visiit lükati edasi Qini eemaloleku tõttu.

Qini asemel hakkas aktiivsemalt tegutsema riigi kõrgeim välispoliitiline ametnik Wang Yi, kes asub Hiina poliitilises hierarhias välisministrist kõrgemal. Ta sõidab sel nädalal Aafrikasse, et osaleda Johannesburgis ühenduse BRICS kohtumisel julgeoleku küsimustes.

Peking rõhutas kogu Qini eemaloleku aja, et Hiina diplomaatia toimib tavapäraselt. Kuid ajal, mil välisministeerium on olnud juba praktiliselt kuu aega ilma nähtava juhita, tekkisid kahtlused, kas kõik on ikka tavapärane.