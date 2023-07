Venemaal vangis istunud USA endine merejalaväelane sai Ukrainas haavata

Patel rõhutas, et Reed «ei osalenud mingis tegevuses USA valitsuse nimel», vaid sõdis Ukrainas omal käel.

«Oleme äärmiselt selgelt välja öelnud, et Ukrainasse reisimine, valides sealsetes lahingutes osalemise, tähendab väga reaalset vangistamise, surma või kehavigastuste ohtu ja see on meie hinnang jätkuvalt,» ütles Patel.