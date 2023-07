Ecuadori vanglarahutustes sai surma 31 kinnipeetavat

«Kinnitust on leidnud 31 vangi hukkumine,» teatas prokuratuur sotsiaalmeedias. «Lisaks on viga saanud 14 inimest, nende seas üks politseinik.»

Veriste kokkupõrgete jada on Ecuadori kinnipidamiskohtades alates 2021. aastast nõudnud vähemalt 420 inimelu – paljudel ohvritel on võetud pea maha või põletatud elusalt, osa on maha lastud. Valvurite seas levinud korruptsioon võimaldab vangidel hankida relvi ja lõhkeaineid.