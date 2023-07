Yle uuring: soomlased joonduvad rassismi küsimuses parteiliselt

Soome elanike arvamuste erinevused rassismi suhtes kalduvad vastama nende poliitilistele hoiakutele, selgub Yle tellitud hiljutisest uuringust.

Rassismi teema on sel suvel jõudnud pealkirjadesse pärast hiljutisi poliitilisi skandaale, milles on osalenud valitsuspartneri Põlissoomlaste liikmed. Yle soovis välja selgitada, mida inimesed sellest teemast arvavad ja kuidas need arvamused on nende poliitiliste hoiakutega seotud.

Uuringust selgus, et peaaegu pooled (48 protsenti) vastanutest ütlesid, et rassismi ei suhtuta Soomes piisavalt tõsiselt.

Samal ajal ütles 43 protsenti, et Soome tegeleb rassismiküsimustega piisavalt. Umbes kaks kolmandikku vastanutest ütles, et on väga oluline, et rassismi mis tahes kujul peetaks Soomes vastuvõetamatuks.

Kõige selgemad erinevused rassismiga seotud suhtumises ilmnesid poliitilistel liinidel.

Petteri Orpo (NCP) valitsuskoalitsiooni kuuluvate erakondade - Põlissoomlased, Rahvuslik Koonderakond ja Soome Kristlike Demokraatide - toetajad olid üldiselt rahul riigi praeguste rassismivastaste meetmetega.

Valitsusparteidest erinesid Soome Rootsi Rahvapartei (SPP) toetajad teiste koalitsiooniliikmete toetajatest. Pooled SPP toetajatest lootsid rangemat rassismile lähenemist.

Valdav enamus (90 protsenti) Põlissoomlaste toetajatest ütles, et rassismi võetakse Soomes piisavalt tõsiselt, vaid kaks protsenti ütles, et selles küsimuses on arenguruumi. Iga neljas Rahvusliku Koonderakonna (RKP) toetaja ütles, et Soome peaks oma suhtumist rassismi karmistama.