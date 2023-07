«Meie põllumeeste huvid on esmatähtsad,» ütles Poola põllumajandusminister Robert Telus pärast ELi liikmesriikide põllumajandusministrite eilset kohtumist Brüsselis ajakirjanikele. «Meie otsused ei ole kellegi vastu. Need on vajalikud eelkõige meie põllumeestele.»