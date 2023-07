Tuhanded perekonnad on matnud oma sõjaväljal langenud lähedasi Ukraina kalmistutele üle terve riigi, kus on selleks valdavalt eraldi matmispaigad. Samas on perekondi, kes ootavad, sest soovivad sängitada laste, abikaasade või vanemate põrmud sõjaväekalmistule.