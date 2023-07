Tolliandmetest selgub, et Hiina tootjad on saatnud Venemaale märkimisväärses koguses varustust, mida saab kasutada ka sõjalistel eesmärkidel. Selle hulgas on kaitsevarustus, öönägemisseadmed ja droonid, millega on potentsiaalselt võimalik suunata suurtükituld ja heita granaate, selgub väljaande Politico uurimusest.