Kreeka võitleb endiselt hävitavate metsapõlengutega

Vahemere piirkonnas on sel nädalal tulekahjud süttinud ka Horvaatias ja Itaalias. Alžeerias on tules hukkunud 34 inimest.

Sitsiilia võimud teatasid neljapäeval, et mõnes saare piirkonnas on olukord paranenud, kuid kohalik valitsus on äärmiselt kõrge temperatuuri ja tulekahjude tõttu kuulutanud välja kriisiolukorra.