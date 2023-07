GLOBAALSE KEEMISE AJASTU ⟩ ÜRO: juulist saab mõõtmisajaloo kuumim kuu

Nad hoiatasid, et lõppev juulikuu annab aimu maailma kliima tulevikust.

Kuumarekordeid on kuu jooksul mõõdetud nii Euroopas, Aasias kui Põhja-Ameerikas ning palav ja kuiv ilm on toonud kaasa ulatuslikud metsatulekahjud Kanadas ja Lõuna-Euroopas.

Juuli esimesel kolmel nädalal registreeriti juba kõigist võrdlusperioodidest kõrgemad maakera keskmised temperatuurid ning Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon (WMO) ja Euroopa Copernicuse kliimamuutuste teenistus (C3S) ütlevad, et tõenäoliselt saab 2023. aasta juulist mõõtmisajaloo kuumim juuli ja kuumim kuu üldse.

C3S-i direktor Carlo Buontempo ütles, et andmed on olemas alates 1940. aastatest, kuid anomaalia on nii suur, et teadlaste arvates puruneb kuumarekord juba enne kuu lõppu.

Lisaks ametlikele andmetele näitavad kaudandmed nagu puude aastaringid ja liustike jääpuursüdamikud, et tänavu juulis registreeritud temperatuurid on viimase paari tuhande aasta ajaloos pretsedenditud.

Võibolla isegi pikema perioodi, lausa 100 000 aasta vältel, lisas Buontempo.

ÜRO peasekretär António Guterres ütles teadlaste avalduse peale, et globaalse soojenemise ajastu on lõppenud ja ülemaailmse keemise ajastu on saabunud, vahendab the Guardian.

«Kliimamuutus on käes. See on hirmutav. Ja see on alles algus,» hoiatas Guterres.

Maakera soojenemine 1,2 kraadi võrra alates 19. sajandi lõpust on muutnud kuumalained üldisemaks, pikemaks ja sagedasemaks ning intensiivistanud äärmuslikke ilmanähtusi nagu tormid ja üleujutused.

WMO teatel olid 2022. aastale eelnenud kaheksa aastat mõõtmisandmete palavaimad, ehkki samal ajal pidanuks jahutavat mõju avaldama ilmastikunähtus La Niña. See on nüüd asendunud soojendava El Niñoga, mis aga ei tohiks enne aasta lõppu veel tugevneda.