TUHANDETE AASTATE REKORD ⟩ ÜRO: juulist saab mõõtmisajaloo kuumim kuu

Kuumarekordeid on kuu jooksul mõõdetud nii Euroopas, Aasias kui Põhja-Ameerikas ning palav ja kuiv ilm on toonud kaasa ulatuslikud metsatulekahjud Kanadas ja Lõuna-Euroopas.

C3S-i direktor Carlo Buontempo ütles, et andmed on olemas alates 1940. aastatest, kuid anomaalia on nii suur, et teadlaste arvates puruneb kuumarekord juba enne kuu lõppu.