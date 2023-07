ÜLEVAADE ⟩ Vahemere maad püüavad suuri maastikupõlenguid pisendada

Kreeka tsiviilkaitseminister Vasílis Kikílias ütles teisipäeval, et viimase 12 päeva jooksul on üle riigi puhkenud enam kui 500 metsa- ja maastikupõlengut. Eriti rängalt on tulekahjudes kannatada saanud turistide seas väga populaarseteks sihtkohtadeks olevad saared, kust on evakueeritud tuhandeid inimesi.