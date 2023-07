Ukraina sõjavägi on hoidnud reservis suurt hulka väljaõppe saanud üksusi, kellest osa on varustatud lääne tehnikaga, alates vastupealetungi algusest juuni hakul ning kuigi Kiievil on praegugi kuigipalju lahingjõude ootel, on ametnikest ühe sõnul valdav osa üksustest panustatud Vene okupatsioonivägedelt alade tagasivõitmisse.