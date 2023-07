Relvad käepärast ja binoklid suunatud Venemaale kuuluva kalda poole, kihutavad Norra sõdurid patrullpaatidega täiskiirusel Pasviki piirijõel, mis meile on rohkem tuntud soomekeelse nimega Paatsjoki. See NATO kõige põhjapoolsem piirilõik on ainus, mis on ametlikult endiselt Venemaa ja Euroopa vahel lahti.