Moskva väitel põhjustas Taganrogi plahvatuse alla tulistatud Ukraina rakett

Rostovi oblasti kuberner Vassili Golubev ütles, et kesklinna kohviku Tšehhovi Aed lähedal sai plahvatuses kildudest kergeid vigastusi 15 inimest.

«Päästjad on sündmuskohal. Hukkunuid ei ole. On mitu vigastatut, kelle juurde on saadetud kiirabi,» ütles Golubev Telegramis. Üheksa inimest viidi haiglasse, lisas ta.