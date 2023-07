Rootsi politsei sai uusi taotlusi koraani põletamiseks

Ajalehe Svenska Dagbladeti teatel on Stockholmi politsei saanud kolm taotlust, mille taga on Salwan Momika.

Politsei oli andnud ka loa põletada reedel Iisraeli Stockholmi saatkonna juures juutide toora. Loataotluse esitanud naine ütles, et soovib korraldada meeleavalduse laste õiguste toetuseks. Esialgu pole teada, kas see üritus ka aset leidis.

Rootsi peaminister Ulf Kristersson avaldas neljapäeval sügavat muret asjaolu üle, et politsei on saanud mitu taotlust koraanipõletusprotestide korraldamiseks tuleval nädalal, ja märkis, et see võib pingeid islamimaadega eskaleerida.