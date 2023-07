Kanadas hukkus metsapõlengutega võideldes juba kolmas tuletõrjuja

«Olen muserdatud, saades teada, et oleme kaotanud veel ühe maastikupõlengutega võitleja. Tunnen südamest kaasa selle kangelase perekonnale, sõpradele ja kolleegidele,» ütles peaminister David Eby oma avalduses.

Sel kuul on eraldi intsidentides surma saanud veel kaks tuletõrjujat ning üks helikopteri piloot hukkus 19. juulil, kui tema lennumasin kukkus päästeoperatsioonil osaledes alla Kanada lääneosas Albertas.

Kanada metsatulekahjude roaks on sel aastal langenud umbes 12 miljonit hektarit, mis on Kuubast või Lõuna-Koreast suurem ala.

«See metsatulekahjude hooaeg on olnud väga kohutav,» ütles Eby, kes kiitis tuletõrjujaid kui kangelasi, kes toovad «erakorralisi ohvreid... et meil oleks turvaline».

Briti Columbias möllab praegu 368 aktiivset tulekahju. Kokku laastab Kanadat enam kui 990 põlengut, millest 613 on kontrolli alt väljas.

Kanada soojeneb oma asukoha tõttu kiiremini kui ülejäänud planeet ning viimastel aastatel on see silmitsi seisnud äärmuslike ilmastikunähtustega, mis on kliimamuutuste tõttu sagenenud ja intensiivsemaks muutunud.