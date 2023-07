Wagneri toetatud Kesk-Aafrika Vabariigis toimub põhiseadusreferendum

Tema konkurendid ütlevad nüüd, et Touadera soovib jääda «eluaegseks presidendiks» ja seda Vene nn eraõigusliku palgasõdurite rühmituse Wagneri üha selgema kaitse all.

Umbes viie ja poole miljoni elanikuga KAV on üks maailma vaesemaid riike.

Peamised opositsiooniparteid, kodanikurühmitused ja relvastatud mässulised on aga kutsunud valijaid hääletust boikoteerima.

Opositsioon heidab ette ajakohase valimisregistri puudumist ning väidab, et institutsioonid, mille ülesanne on tagada vaba ja aus hääletus, ei ole sõltumatud.

Touadera on teatanud, et Venemaa ja Rwanda, kaks riiki, kelle mõju KAV-is on viimastel aastatel tugevalt tõusnud, «toetavad» hääletuse ajal julgeolekujõude.