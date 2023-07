Norras evakueeriti maalihkeohu tõttu üle 30 inimese

Piirkonnas on aset leidnud tugevad vihmasajud ja mitmed nendest põhjustatud maalihked, mis on tekitanud märkimisväärset ainelist kahju.

Küla peatee ja surnuaed on vee all ning uputus on muu hulgas ka kohaliku hotelli keldris. Eidsvågi päästetöötajad olid varem Vistdaleni maalihkepiirkonda appi läinud ja seetõttu kutsuti asulasse abi mujalt riigist.

Talunik Joakim Lange ütles rahvusringhäälingule, et kahjud on suured ja ta pidi koos perega põgenema.

«See on hirmutav. Arvasin, et see on midagi, mida näete uudistes, kuid te ei koge seda ise. Nägime aknast maalihet ja pidime välja tulema ja kasutama traktorit, sest vett oli nii palju,» rääkis Lange.