TULILINN ⟩ Phoenixis on mõõdetud juba 31 päeva järjest rohkem kui 43,3 kraadi sooja

Ränk kuumalaine algas USA edelaosas juuni lõpus, ulatudes Texasest üle New Mexico ja Arizona Californiani.

Tänaseks ja homseks on Phoenixi piirkonda oodata äikesetormi, mistõttu loodavad meteoroloogid, et õhutemperatuur langeb lõpuks alla 110 kraadi Fahrenheiti järgi.

Leevendus on aga väga lühiajaline, kuna kolmapäevaks on juba oodata taas 110 kraadi Fahrenheiti järgi (43,3 kraadi Celsiuse järgi) ning nädala lõpuks 115 F (46,1 C).