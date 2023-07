NÕIAJAHT ⟩ Donbassi okupatsioonivõimud kahtlustavad pensionil jõuametnikke Ukraina abistamises

Luhanskis elav ja 2014. aastal jõuametist pensionile läinud Ljudmõla sai endiselt kolleegilt ootamatu telefonikõne selle kuu alguses. Helistaja päris, kas ta ikka saab pensionit ja kas tal on mingit abi tarvis ning uuris veel ka justkui mööda minnes, kas naine on võtnud Vene passi.

«Alguses mõtlesin, et valimised peavad olema tulemas ja kõik pööravad järsku tähelepanu oma elanikele,» jutustas Ljudmõla Raadio Vaba Euroopale. Hiljem teiste endiste töökaaslastega rääkides taipas naine aga, et Vene okupatsiooni all olevates Donetski ja Luhanski oblasti osades on alanud kampaania leidmaks üles tsiviilisikuid, kes võivad aidata Ukraina vägedel sihikut seada.