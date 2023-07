ELi elupaikade direktiivi järgi on hunt rangelt kaitstud liik, kelle kinnipüüdmine või tapmine on keelatud, kuid von der Leyen väitis nüüd, et Euroopa Komisjon kavatseb reegleid kohendada viisil, mis võtab arvesse kohalikke olusid, vahendas Saksa avalik-õiguslik ringhääling NRD. Tema sõnul on komisjon pöördunud ELi liikmesriikide poole palvega esitada andmed oma hundipopulatsiooni kohta, et siis vastavalt sellele seaduste tõlgendamist üle vaadata.