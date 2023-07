Asjaolu, et Venemaa muidu sõnakad sõjablogijad on sisuliselt vaikinud Ukraina laupäevasest rünnakust Tšonhari sillale Krimmi ja Hersoni oblasti vahel, viitab mõttekoja Sõjauuringute Instituut (ISW) hinnangul sellele, et Kreml on sõjablogijatele andnud korralduse teatud teemasid mitte käsitleda.