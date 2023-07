Soome otsib võimalusi tühjendada 1941. aastal uppunud sõjalaev Ilmarinen kütusest

Pärast miini otsa sõitmist Utö saare lähistel uppunud Soome mereväe toonase lipulaeva tankides on hinnanguliselt 100 000 liitrit kütust, vahendas Yle Soome keskkonnainstituudi teadet. Kui uuringud näitavad, et kütuse vrakist välja toomine on võimalik, korraldatakse pumpaja leidmiseks hange ja lekkeoht kõrvaldatakse merepõhjast 2024. aastal.