Haiglatesse toimetatud veepuuduse all kannatanute või muude kuumusest põhjustatud terviseriketega patsientide arv tõusis juulis Euroopas valitsenud põrgukuumuses ligi neljandiku võrra, kirjutas Briti meediaväljaanne The Guardian. Fataalselt ei lõpe ainult kuumarabandused, vaid ohus on kõik inimesed, kellel on tuvastatud südame- või kopsuhädad.