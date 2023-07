ÜLEVAADE ⟩ Wagneri võitlejad saadeti Poola «ekskursiooni» asemel puhkusele

Uudisteagentuuri BNS teatel kinnitasid eelmisel nädalal nii Leedu kui Poola kõrged ametiisikud, et kaalutakse ühiselt Valgevene piiri sulgemist, kui Wagneri sõdurid peaksid olukorda piiril hakkama eskaleerima.

Vilnius vihjab Poola valimistele

Nädalavahetusel teatas Poola peaminister Mateusz Morawiecki, et sadakond Valgevenes viibivat Wagneri võitlejat on liikunud Poola ja Leedu vahelise Suwałki koridori lähedale. Morawiecki hoiatas, et Wagneri võitlejad võivad proovida seal viibivatel illegaalsetel immigrantidel jõuda Poola territooriumile või suisa ise püüda piiri ületada.



Poola piirivalvur piiril Valgevenega. Foto: Kacper Pempel/Reuters/Scanpix

Olukorda eile kommenteerinud Leedu president Gitanas Nausėda ütles aga, et kuigi Wagneri üksuste paiknemine Valgevenes kätkeb üldises plaanis tõsist ohtu, ei ole praegu siiski märke, et ühtegi provokatsiooni idapiiril ette valmistataks.

Leedu parlamendi riikliku julgeoleku- ja kaitsekomisjoni esimees Laurynas Kasčiūnas soovitas Poola poliitikute sõnumitele reageerimisel pidada silmas ka sügisesi parlamendivalimisi Poolas.

«Ärge unustage, Poola valmistub valimisteks. Järeldused võite ise teha,» ütles Kasčiūnas.

Sügisestele valimistele vihjas ka Poola peamise opositsioonierakonna Kodanikuplatvorm esimees Donald Tusk, kes kirjutas pühapäeval Twitterisse, et võimul olev erakond Õigus ja Õiglus on asunud valimiste hirmus abi otsima wagnerlastelt.

Tuski süüdistusele eelnes peaministri Morawiecki kampaaniapiknik, kus ta rääkis inimestele, et kui möödunud valimistel oleks võitnud Kodanikuplatvorm, siis oleks Poolal siiani valveta piir ning et just praeguse valitsuse sihikindel piiri kaitsmine on ära hoidnud immigrantide üleujutuse riigis.



Poola peaminister Mateusz Morawiecki valimiste-eelsel kampaaniapiknikul. Foto: Krzysztof Zatycki/ZUMA Press/Scanpix

Poola asesiseminister Maciej Wąsik sõnas riigiraadiole Trójka, et vastutustundlik valitsus peabki alati arvestama kõige hullemaga.

«Vastutustundlik valitsus võtab arvesse kõige mustema ja raskema stsenaariumi ning me arvestame sellega. Oleme vastutustundlik valitsus ning oleme valmis vastu astuma provokatsioonidele ja ohtudele idapiiril,» kinnitas asesiseminister.