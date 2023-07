POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Ukraina suurim lastehaigla aitab hädalisi üle riigi

Sõja tõttu ei keskendu lastehaigla tohtrid praegu üksnes erialasele põhitööle pealinnas, vaid tõttavad appi mujalegi. Nii on Ohmatditist saanud Ukrainas omamoodi rändhaigla, mis teeb väljasõite sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse. Raketi- ja droonirünnakud on riigis paraku igapäevased ja kannatada ei saa mitte üksnes lapsed.

«Kõige keerulisemad [laste] juhtumid tuuakse meile [Kiievisse], sest siin on spetsialiste ja võimalusi rohkem. Samas teevad meie arstid järjest rohkem väljasõite okupatsiooni alt vabanenud Ukraina aladele. Oleme küll lastehaigla, aga aitame laste kõrval ka täiskasvanuid,» kinnitas Ohmatditi pressiesindaja Anastassia Magerramova. Tema sõnul on seni nende kõige eakam patsient olnud killuhaavadega 83-aastane vanaisa ja kõige pisem eakaga sarnaseid vigastusi saanud ühekuune tüdrukutirts. «Meist on saanud justkui sõjaväehaigla.»