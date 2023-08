Pekingis on tormi tagajärjel hukkunud vähemalt 11 inimest

Taifuun Doksuri liigub üle Hiina kirdeosa alates reedest, mil see pärast Filipiinide tuuseldamist jõudis Fujiani provintsi Lõuna-Hiinas.

Riiklik ringhääling CCTV edastas teisipäeval, et «tugev vihm on tapnud vähemalt 11 inimest ja 27 on kadunud».