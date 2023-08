ESTCOY-18 JUURES IRAAGIS ⟩ Eesti praegune suurim välisoperatsioon tõi kaitseväe neljandat korda Iraaki

Päevad on nii palavad, et tualettruumides seisvate ülidetailsete kätepesujuhendite järgimine on väljakutse – tänu sellesama solaariumipäikese käes soojenevatele torudele on vesi üsna varsti pärast külma vee kraani avamist põletavalt tuline. Õnnetud on need, kes keset päeva duši all uljalt šampooni pähe määrivad ja seisavad siis fakti ees, et mahapesu nuhtleb peanahka hullemini kui päike õues.