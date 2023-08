ESTCOY-18 JUURES IRAAGIS ⟩ Väliköögist kaitseinglite juhiks

«Siia tulles mõtlesin, et ma võib-olla ei harju selle keskkonnaga ära nii kiiresti. Aga tegelikult, kui saabusin, siis mõtlesin, et jälle metsalaager, aga kuus kuud,» kirjeldab Karpp, kelle jaoks Iraak on esimene välisoperatsioon. «Praegu on selline segane tunne, et mingil määral tahaks koju, mingil sooviksin hoopis öelda [kompanii]veebel [Kristo] Aderile, et tahan jääda kauemaks.»