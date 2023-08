NASA sai lühikese eetrivaikuse järel signaali kosmosesondilt Voyager 2

Ent esmaspäeva hilisõhtul postitas NASA oma Sun & Space sotsiaalmeedia kontol teate, et kontakt on taasloodud.

«Süvakosmose Võrk (The Deep Space Network) korjas üles @NASAVoyager 2 signaali, mis andis meile teada, et kosmoseaparaat on hea tervise juures,» märkis agentuur.