Endine USA saadik: Ukraina võib pääseda NATOsse ka ajutiselt okupeeritud aladega

Märkides liitlaste seas kasvavat teadlikkust, et sõda saab lõppeda ainult Ukraina NATO liikmeks saamisega, ütles Daalder: «Muud võimalust ei ole. Valik [...] on järgmine: kui siduda liikmesus sõja lõpuga, mis paljudele meeldiks, siis anname Venemaale stiimuli sõda jätkata ja ausalt öeldes ütles seda ka president [Volodõmõr] Zelenskõi. Kuid nüüd on aru saadud, et NATO liikmesuse tegelikuks saamine võib muuta tüli olemuse sõjalisest poliitiliseks.

Ma ei ole presidendiga [Joe Bideniga] rääkinud, kuid minu ja temaga rääkinud inimeste hinnang tema öeldule on, et tal on tekkinud vasturünnaku strateegilise edu lootus ja sel ajal tekib väljavaade minna üle Ukraina kiiremaks liitumiseks NATOga või vähemalt kutse esitamiseks. See on minu arvamus, mida jagasin ka teistega Valges Majas. Nad ei pruugi seda toetada, kuid nad on sellest teadlikud ja praegu käib selle üle väga elav arutelu,» lisas Daalder.