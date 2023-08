Henrietta Lacksi pere saab salaja võetud rakkude eest viimaks hüvitist

Kuigi rakke esimesena paljundanud Gey jagas praeguseks teaduses laialdaselt kasutust leidnud rakuliini tasuta, sai sellest siiski hiljem kaup, mille abil on mitmesugused ettevõtted üle maailma teeninud miljonitesse küündivat kasumit, kirjutab väljaanne The New York Times.