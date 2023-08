Poola ja Leedu kardavad Venemaa ja Valgevene provokatsioone

«Venemaa ja Valgevene suurendavad survet piiridele, kasvab provokatsioonide arv ja me peame olema teadlikud, et nende hulk kasvab veelgi,» ütles Poola peaminister Mateusz Morawiecki koos Leedu presidendi Gitanas Nausėdaga ajakirjanikele esinedes.

Lääne sõjaanalüütikud on juba ammu hoiatanud, et Suwałki koridor on Vene-NATO vastasseisu korral plahvatusohtlik koht. Kardetakse, et kui Venemaa peaks koridori hõivama, lõigatakse Balti riigid ära Poolast ja teistest NATO riikidest.