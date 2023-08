Kanada metsatulekahjude suits purustas heitmerekordi

Sel aastal on tuleroaks langenud 12 miljonit hektarit metsa, põlenud ala on suurem kui Kuuba või Lõuna-Korea. Põlengud kestavad veel nädalaid või isegi kuid.

Tohutud suitsupilved on katnud Kanada taeva, kuid liikunud ka USA kohale, häirides rohkem kui 100 miljoni inimese elu ning ajuti ka lennuliiklust.

CAMS on jälginud Kanada põlenguid mai algusest saadik, mil tulekahju hakkas levima suurtel aladel.

CAMS-i juhtteadlane Mark Parrington ütles, et tulekahjuheitmete kogus on kasvanud peaaegu pidevalt ning jõudnud tasemele, mis on oluliselt kõrgem kui Kanada eelmine kogu aasta põlenguheitmete hulk nende andmebaasis.