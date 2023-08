VENEMAA KAITSEMINISTEERIUM ⟩ Ukraina ründas Vene baase Mustal merel ja Krimmi poolsaarel

«Öösel püüdsid Ukraina relvajõud kahe mehitamata merekaatriga rünnata Venemaa relvajõudude Novorossiiski mereväebaasi,» märkis ministeerium Telegramis ja lisas, et Vene laevad hävitasid meredroonid.

Musta mere äärses Novorossiiski sadamas on ka lõpp-punkt naftajuhtmel, mille kaudu veetakse valdavat osa Kasahstani naftaekspordist läbi Venemaa. Naftajuhtme käitaja Caspian Pipeline Consortium teatas, et jätkab nafta pumpamist sadamas sildunud tankeritele, vahendas Vene meedia reedel. Kuid samas on laevadele kehtestatud ajutine sadamast lahkumise keeld, märkis ettevõte Interfaxi vahendusel.