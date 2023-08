Valitsus: Uus-Meremaa armee ei ole heas vormis

Vaikse ookeani lõunaosa riigi umbes 15 000-liikmeline kaitsevägi «ei ole heas vormis, et vastata tuleviku väljakutsetele», selgub peaminister Chris Hipkinsi ja kaitseminister Andrew Little'i koostatud ülevaatest.

Selle kohaselt on Uus-Meremaa armee loodud silmas pidades «suhteliselt heatahtlikku strateegilist keskkonda» kui et regiooni praegust keerulist olukorda, mida mõjutavad muu hulgas ka klimaatilised väljakutsed, ent mille põhirõhk langeb pingelisele strateegilisele võistlusele oma mõju kasvatamise üle Hiina ja lääneriikide vahel.

«Muudatused siseriiklikus ja rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas tähendavad, et ka meie reageerimisvõime ja valmisolek peavad muutuma,» ütles Little reedel ajakirjanikele. «Me peame olema valmis varustama end väljaõppinud isikkoosseisuga, tehnika ja materjalidega ning kohaste rahvusvaheliste sidemetega, selleks, et turvata meie oma kaitsevõimekust ja riiklikku julgeolekut.»