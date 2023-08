POSTIMEES ODESSAS ⟩ Komödiant Oleh Filimonov: nalja peab sõja ajal kindlasti saama, muidu võib hulluks minna!

Minu põhimõtteline seisukoht: «See on mitte lihtsalt vajalik, vaid hädavajalik.» Ja kindlasti on vaja komöödiat. Sest õudust on niivõrd palju, et inimestele tuleb anda vähemalt poolteist-kaks tundi hingetõmbeaega. Nad peavad tulema teatrisse ja unustama selleks pooleteiseks-kaheks tunniks, et toimuvad raketirünnakud, on sõda. Sest võib hulluks minna, kui sellest kogu aeg mõelda.

Praegu teeme lavastust «Häire Odessa moodi». Te naerate, aga jah, see on komöödia. See on naljakas lavastus, väga sügava filosoofilise sisuga. Lõpus kurb, aga pooleteise tunni jooksul inimesed naeravad ning see annab psüühikale ja inimesele võimaluse välja lülituda.

Toon võib-olla mitte kõige kohasema näite, aga teise maailmasõja ajal Leningradis oli kõige külastatavam teater operetiteater. Inimesed istusid lambanahksetes kasukates ja viltsaabastes, aga laval olid paljaste õlgadega krinoliinides daamid. Muusikutel ei tahtnud käed töötada, sest saalis oli miinustemperatuur.

23. juulil tulistati Odessa kesklinna väga intensiivselt – tabamuse said Teadlaste Maja, Päästja Muutmise katedraal, elumajad... Kuidas muutis see Odessa elanike suhtumist sõtta?